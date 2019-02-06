السعودية اليوم / أمير منطقة تبوك يواسي محافظ ضباء السابق في وفاة والده



تبوك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, محافظ ضباء السابق مساعد بن نايف السديري ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري في وفاة والدهم.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأعرب مساعد السديري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

// انتهى //

14:04ت م

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تبوك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, محافظ ضباء السابق مساعد بن نايف السديري ومحافظ تيماء سعد بن نايف السديري في وفاة والدهم.وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته بوفاة فقيدهم، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.وأعرب مساعد السديري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //14:04ت م0088

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