السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء ألبانيا يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني



الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

استقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الاستثمار بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون في قطاع التنمية الدولية .

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

13:58ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستقبل دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما،في مقر إقامته بالرياض اليوم ، معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.وجرى خلال الاستقبال استعراض فرص الاستثمار بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون في قطاع التنمية الدولية .حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف وعدد من المسؤولين .// انتهى //13:58ت م0086

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