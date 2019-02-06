السعودية اليوم / محافظ الداير بني مالك يدشن مشروع نظافة المحافظة



الداير بني مالك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

دشن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة أمس، مشروع نظافة المحافظة والقرى التابعة لها بمبنى البلدية ، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور ، ورئيس المجلس البلدي أسعد بن حيان المالكي وأعضاء المجلس.

وقدم رئيس بلدية المحافظة شرحًا عن الآليات والمعدات والكوادر البشرية ضمن المشروع الذي يمتد بعقد لخمس سنوات وبقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون ريال وبكادر إداري مكون من 138 عضواً من عمال وسائقين وكوادر فنية وإدارية وآليات متنوعة .

وأضاف أن عقد النظافة الحالي سيسهم في حل كثير من الاشكالات من خلال طاقم العمل الكبير الذي تم تجهيزه لتنفيذ المشروع، مؤكداً تضافر جهود البلدية والمجلس البلدي لخدمة محافظة الداير .

من جهته أثنى محافظ الداير بني مالك، على جهود البلدية والمجلس البلدي في توفير مشروع النظافة الحالي، حاثاً المقاول المنفذ للمشروع على مضاعفة الجهد من أجل بيئة نظيفة ومثالية خاصة أن الداير تمتاز ببيئتها السياحية وطبيعتها الخلابة.

// انتهى //

13:51ت م

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الداير بني مالك 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسدشن محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة أمس، مشروع نظافة المحافظة والقرى التابعة لها بمبنى البلدية ، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور ، ورئيس المجلس البلدي أسعد بن حيان المالكي وأعضاء المجلس.وقدم رئيس بلدية المحافظة شرحًا عن الآليات والمعدات والكوادر البشرية ضمن المشروع الذي يمتد بعقد لخمس سنوات وبقيمة إجمالية تبلغ 35 مليون ريال وبكادر إداري مكون من 138 عضواً من عمال وسائقين وكوادر فنية وإدارية وآليات متنوعة .وأضاف أن عقد النظافة الحالي سيسهم في حل كثير من الاشكالات من خلال طاقم العمل الكبير الذي تم تجهيزه لتنفيذ المشروع، مؤكداً تضافر جهود البلدية والمجلس البلدي لخدمة محافظة الداير .من جهته أثنى محافظ الداير بني مالك، على جهود البلدية والمجلس البلدي في توفير مشروع النظافة الحالي، حاثاً المقاول المنفذ للمشروع على مضاعفة الجهد من أجل بيئة نظيفة ومثالية خاصة أن الداير تمتاز ببيئتها السياحية وطبيعتها الخلابة.// انتهى //13:51ت م0085

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