السعودية اليوم / المرصد السوري : قوات النظام السوري تجدد قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية



لندن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

واصلت قوات النظام السوري اليوم خروقاتها لمناطق سريان الهدنة التركية الروسية .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له أن قوات النظام السوري استهدفت مناطق في بلدة سكيك وقرية ترعي في القطاع الجنوبي من ريف إدلب .

وأشار إلى أن القصف طال مناطق مورك والصخر ومعركبة في القطاع الشمالي من ريف حماة ، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.

// انتهى //

13:44ت م

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لندن 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسواصلت قوات النظام السوري اليوم خروقاتها لمناطق سريان الهدنة التركية الروسية .وأوضح المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان له أن قوات النظام السوري استهدفت مناطق في بلدة سكيك وقرية ترعي في القطاع الجنوبي من ريف إدلب .وأشار إلى أن القصف طال مناطق مورك والصخر ومعركبة في القطاع الشمالي من ريف حماة ، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.// انتهى //13:44ت م0081

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