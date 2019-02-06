السعودية اليوم / الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يستقبل وزير الخارجية القبرصي



مسقط 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله بمكتبه اليوم وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس .

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها .

// انتهى //

13:43ت م

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مسقط 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله بمكتبه اليوم وزير خارجية جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس .وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حيالها .// انتهى //13:43ت م0080

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