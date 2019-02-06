السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يرعى حفل تكريم 71 حافظاً وحافظة ويشهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال بتحفيظ الجبيل

الدمام 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر "تاج الوقار 15" من حفظة كتاب الله، والبالغ عددهم 71 حافظاً وحافظة بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل، بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل الصناعية المهندس مصطفى بن محمد المهدي, وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالجبيل الصناعية.وقال سموه في كلمة خلال الحفل المعد بهذه المناسبة: إنها نعمة وأي نعمة أن يصطفينا رب العزة والجلال لخدمةِ كتابه العزيز، الذي قال الله تعالى عنه "وإنّه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد"، فخدمة القرآن والقيام بشأنه وتحكيمه هو شأن هذه البلاد المباركة التي أولت كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ عنايةً خاصة، بل جعلتهما المصدر والمرجع والنور الذي تهتدي به منذ تأسست على يد الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وإلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وأضاف سموه: إن المتأمل في هذه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الجبيل ومسيرتها وما حققته من أهداف وبرامج وأنشطة وآثارٍ طيبة في خدمة مجتمع الجبيل ليبعث في نفوسنا البهجة والسرور، يسقي ثمارها أهلُ الخير والفضل والعطاء، ممن بذلوا أموالهم وأوقاتهم لدعم وخدمة هذه الجمعية المباركة.واستطرد سموه قائلاً: أبنائي حفظة كتاب الله، لقد أكرمكم الله وشرفكم بحمل كتاب الله، وأقول: هنيئا لكم ثم هنيئا لكم هذا الفضل الذي اصطفاكم الله به وأسال الله أن يلبسكم ووالديكم تاج الوقار، أبارك لكم هذا الإنجاز المبارك وأوصيكم بأن تَتمثلوا كتابَ ربِّكم في أفعالكم وأقوالكم، وكونوا قدوةً لغيرِكم في وسطيتكم واعتدالكم، وإننا حين نُثني عليكم فإننا نبارك لكم ولمن ربّاكم وسهر على نجاحكم فهنيئًا لآبائكم وأمهاتكم هذا الشرف في الدنيا والآخرة.وفي ختام كلمته، سأل الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام.فيما ألقى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد بن عبدالرحمن الجبر كلمة شكر فيها سمو أمير المنطقة الشرقية على رعايته واهتمامه المستمر بالجمعية، الذي يمثل امتدادا لما تقوم به هذه الدولة المباركة من عناية بكتاب الله منذُ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وبين الجبر أن عدد الخريجين من الدفعة الخامسة عشر هم 71 حافظاً وحافظة لكتاب الله بجمعية تحفيظ الجبيل, حيث أصبح الاجمالي 406 حفاظاً وحافظات.من جهته أكد مدير وزارة الشؤن الإسلامية والأوقاف بفرع المنطقة الشرقية عمر الدويش أن المملكة قوية وراسخة بمنهجها القويم المبني على كتاب الله وسنة رسوله، مؤكداً أن المملكة كانت ولا زالت وستظل شامخة بتطبيقها للشريعة الإسلامية السمحة.وفي ختام الحفل كرم أمير المنطقة الشرقية مجموعة من حفظة كتاب الله على مستوى الجمعية والداعمين والرعاة، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.يذكر أن سمو أمير المنطقة الشرقية شهد توقيع 3 اتفاقيات بقيمة 30 مليون ريال تتمثل في مدارس تعليمية نسائية ومشروعا استثماريا لدعم أنشطة الجمعية وهي عبارة عن بناء مدرسة نسائية خلال الحفل المعد بهذه المناسبة.// انتهى //13:42ت م0079