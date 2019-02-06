السعودية اليوم / الأمير سلطان بن سلمان يكرَم الفائزين في الدورة 23 من جائزة سموه لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين



الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، وبحضور معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، تنطلق يوم السبت القادم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، ويقام الحفل الختامي يوم الاحد 5 جمادي الآخرة 1440هـ. الموافق 10 فبراير الجاري بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.

وأكد الأمين العام للجائزة عبد العزيز بن عبد الرحمن السبيهين،أن ما شهدته الجائزة من تفاعل مميز من العشرات من المؤسسات والجمعيات الخيرية والمدارس من مختلف مناطق المملكة ودول

وأوضح أن الحفل الختامي للجائزة للبنين يقام يوم الاحد 5 جمادي الآخرة القادم الموافق 10 فبراير 2019م، وذلك في السادسة مساء بمقر الجمعية في الرياض، بينما سيقام الحفل الختامي للبنات يوم الاثنين 6 جمادي الآخرة الموافق 11 فبراير، في الساعة العاشرة صباحاً"، مشيراً إلى أن عدد الأطفال المشاركين هذا العام بلغ 96 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون العشرات من مؤسسات الرعاية والجمعيات الخيرية والمدارس في مناطق المملكة المختلفة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح السبيهين أن الأمانة العامة استكملت استعداداتها لاستقبال الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والمرافقين، من حيث تنظيم البرامج والفعاليات المصاحبة للجائزة، والإقامة في الفنادق والاستقبالات والتنقلات للقادمين من خارج العاصمة الرياض وكذلك من خارج المملكة. مضيفاً أن التفاعل مع الجائزة هذه العام شهد تنامياً ملحوظاً حيث أن الأمانة العامة استقبلت 155 طلباً للمشاركة في هذه الدورة، وانطبقت شروط القبول على 96 طفلاً فقط، منهم 52 من البنين، و44 من البنات، وبمشاركة أطفال من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك امتداداً لما تحظى به الجائزة من إقبال من دول مجلس التعاون الخليجي .

يذكر أن الأمانة العامة للجائزة تضم في عضويتها الدكتور ابراهيم بن محمد أبو عباة والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول والدكتور علي بن محمد عطيف والدكتور عبدالله بن علي بصفر وأمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبدالله الغامدي، الى جانب أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيهين.

// انتهى //

13:42ت م

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الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، وبحضور معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، تنطلق يوم السبت القادم فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين، ويقام الحفل الختامي يوم الاحد 5 جمادي الآخرة 1440هـ. الموافق 10 فبراير الجاري بمقر جمعية الأطفال المعوقين بالرياض.وأكد الأمين العام للجائزة عبد العزيز بن عبد الرحمن السبيهين،أن ما شهدته الجائزة من تفاعل مميز من العشرات من المؤسسات والجمعيات الخيرية والمدارس من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي يجسد الرسالة الإنسانية التربوية الاجتماعية لهذا الجائزة ، ونجاحها في تحقيق أهدافها.وأوضح أن الحفل الختامي للجائزة للبنين يقام يوم الاحد 5 جمادي الآخرة القادم الموافق 10 فبراير 2019م، وذلك في السادسة مساء بمقر الجمعية في الرياض، بينما سيقام الحفل الختامي للبنات يوم الاثنين 6 جمادي الآخرة الموافق 11 فبراير، في الساعة العاشرة صباحاً"، مشيراً إلى أن عدد الأطفال المشاركين هذا العام بلغ 96 متسابقاً ومتسابقة، يمثلون العشرات من مؤسسات الرعاية والجمعيات الخيرية والمدارس في مناطق المملكة المختلفة وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح السبيهين أن الأمانة العامة استكملت استعداداتها لاستقبال الأطفال المشاركين وأولياء أمورهم والمرافقين، من حيث تنظيم البرامج والفعاليات المصاحبة للجائزة، والإقامة في الفنادق والاستقبالات والتنقلات للقادمين من خارج العاصمة الرياض وكذلك من خارج المملكة. مضيفاً أن التفاعل مع الجائزة هذه العام شهد تنامياً ملحوظاً حيث أن الأمانة العامة استقبلت 155 طلباً للمشاركة في هذه الدورة، وانطبقت شروط القبول على 96 طفلاً فقط، منهم 52 من البنين، و44 من البنات، وبمشاركة أطفال من دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وذلك امتداداً لما تحظى به الجائزة من إقبال من دول مجلس التعاون الخليجي .يذكر أن الأمانة العامة للجائزة تضم في عضويتها الدكتور ابراهيم بن محمد أبو عباة والدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الهذلول والدكتور علي بن محمد عطيف والدكتور عبدالله بن علي بصفر وأمين عام جمعية الأطفال المعوقين عوض بن عبدالله الغامدي، الى جانب أمين عام الجائزة عبدالعزيز السبيهين.// انتهى //13:42ت م0077

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