اقتصادي / مصر تتسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار



القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

تسلمت مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.

وأوضح مصدر بالبنك المركزي المصري في تصريح له اليوم أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وسيكون لها انعكاسات ايجابية على الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة جاءت بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يذكر أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م وحتى الآن بلغ 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية العام الجاري.

// انتهى //

13:38ت م

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القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستسلمت مصر الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.وأوضح مصدر بالبنك المركزي المصري في تصريح له اليوم أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وسيكون لها انعكاسات ايجابية على الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة جاءت بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.يذكر أن إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016م وحتى الآن بلغ 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية العام الجاري.// انتهى //13:38ت م0075

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