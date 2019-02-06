السعودية اليوم / "يونا" تشارك في مهرجان منظمة التعاون الإسلامي بأجمل صور وكالات الأنباء



القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

يشارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في المهرجان الثقافي الأول لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يقام حالياً في القاهرة، تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب" خلال الفترة من 5 - 9 فبراير الجاري.

وتتمثل مشاركة الاتحاد في إقامة أول معرض صور لوكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيس الاتحاد قبل عام، وذلك انسجاما مع هدف المهرجان الذي يرمي إلى تقوية أواصر التعاون والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الانفتاح على الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وقال مدير عام اتحاد "يونا" عيسى خيره روبله في تصريح صحفي إن الوكالات الأعضاء شاركت بأكثر من 220 صورة متنوعة، تعطي الزوار تصوراً عاماً عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في الدول المشاركة، إضافة إلى أهم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه البلدان، منذ العصور القديمة، وحتى العصر الحاضر.

// انتهى //

13:36ت م

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القاهرة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسيشارك اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) في المهرجان الثقافي الأول لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يقام حالياً في القاهرة، تحت شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب" خلال الفترة من 5 - 9 فبراير الجاري.وتتمثل مشاركة الاتحاد في إقامة أول معرض صور لوكالات أنباء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ تأسيس الاتحاد قبل عام، وذلك انسجاما مع هدف المهرجان الذي يرمي إلى تقوية أواصر التعاون والتعارف بين شعوب العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الانفتاح على الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.وقال مدير عام اتحاد "يونا" عيسى خيره روبله في تصريح صحفي إن الوكالات الأعضاء شاركت بأكثر من 220 صورة متنوعة، تعطي الزوار تصوراً عاماً عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في الدول المشاركة، إضافة إلى أهم المراحل التاريخية التي مرت بها هذه البلدان، منذ العصور القديمة، وحتى العصر الحاضر.// انتهى //13:36ت م0074

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