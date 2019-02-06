السعودية اليوم / الناتو يعلن عن عقد قمته السنوية في لندن



بروكسل 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 فبراير 2019م واس

أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلفاء قد وافقوا على عقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حلف الناتو في لندن في ديسمبر 2019.

وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل اليوم "نحن ممتنون للمملكة المتحدة لموافقتها على استضافة هذا الاجتماع في الذكرى السنوية السبعين لحلف الناتو".

وأضاف أن "لندن كانت موطنًا للمقر الأول للناتو وكانت المملكة المتحدة أحد الأعضاء المؤسسين الإثني عشر في الحلف ، ولاتزال تلعب دورًا رئيسيًا في التحالف ، مما يقدم مساهمات جوهرية لأمننا المشترك".

وأوضح الأمين العام للناتو أن الاجتماع في لندن سيكون فرصة لرؤساء دول وحكومات الحلفاء للتصدي للتحديات الأمنية التي نواجهها الآن وفي المستقبل ، ولضمان استمرار الناتو في التكيف من أجل الحفاظ على سلامة سكان دوله البالغ عددهم ما يناهز مليار شخص .

// انتهى //

13:24ت م

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بروكسل 01 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 6 فبراير 2019م واسأعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ أن الحلفاء قد وافقوا على عقد الاجتماع القادم لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في حلف الناتو في لندن في ديسمبر 2019.وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره مكتبه في بروكسل اليوم "نحن ممتنون للمملكة المتحدة لموافقتها على استضافة هذا الاجتماع في الذكرى السنوية السبعين لحلف الناتو".وأضاف أن "لندن كانت موطنًا للمقر الأول للناتو وكانت المملكة المتحدة أحد الأعضاء المؤسسين الإثني عشر في الحلف ، ولاتزال تلعب دورًا رئيسيًا في التحالف ، مما يقدم مساهمات جوهرية لأمننا المشترك".وأوضح الأمين العام للناتو أن الاجتماع في لندن سيكون فرصة لرؤساء دول وحكومات الحلفاء للتصدي للتحديات الأمنية التي نواجهها الآن وفي المستقبل ، ولضمان استمرار الناتو في التكيف من أجل الحفاظ على سلامة سكان دوله البالغ عددهم ما يناهز مليار شخص .// انتهى //13:24ت م0071

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