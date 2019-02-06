اجتماعي / "كيف تكون مربياً إيجابياً" برنامج بلجنة التنمية بأبي عريش غداً



أبو عريش 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش غداً، برنامجاً بعنوان "كيف تكون مربياً إيجابياً"، وذلك على مسرح مهرجان ابو عريش.

ويأتي البرنامج ضمن فعاليات ملتقى أبوعريش الأسري في نسخته الثالثة الذي تنفذه اللجنة حالياً.

// انتهى //

08:44ت م

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أبو عريش 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش غداً، برنامجاً بعنوان "كيف تكون مربياً إيجابياً"، وذلك على مسرح مهرجان ابو عريش.ويأتي البرنامج ضمن فعاليات ملتقى أبوعريش الأسري في نسخته الثالثة الذي تنفذه اللجنة حالياً.// انتهى //08:44ت م0010

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