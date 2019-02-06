شكرا لقرائتكم في يوم الرسايل العالمي .. كلمات مؤثرة وذكريات تُثير الشجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

بعث مواطنون ومقيمون العديد من الرسائل والكلمات المحفزة، ضمن ما قالوا إنه يوم الرسائل العالمي، معبرين عن رغبتهم في العودة لزمن الرسائل المكتوبة بخط اليد والتي اختفت إلى حد كبير بفضل تطبيقات التكنولوجية، مؤكدين أن الرسائل الورقية أكثر بقاءً وأكثر حُبًا.

وعلى وسم حمل اسم “يوم الرسايل العالمي”، تفاوتت الرسائل ما بين التحفيز والدعاء والكلمات المؤثرة، حيث أكد البعض أن الرسائل الذاتية للنفس هي أقوى أنواع الرسائل وذات أثر بالغ، فإن خاطبت نفسك بضعف فستبقى ضعيفًا وإن خاطبتها بقوة فستكون قويًا، فيما وجه آخرون رسائل للبعض بالتوقف عن التذمر وأن يكونوا شاكرين لما لديهم لأن الحياة مهما كان سوءها هي أحلام عظيمة لبعض من لا يجدها.

وتشارك البعض بمجموعة من الرسائل التي يحتفظون بها كذكرى لاستعادة لحظات الماضي الجميلة، ونشر آخرون صورًا لأوراق قديمة حملت كلمات لن تُنسى من أشخاص رحلوا عن عالمنا، مثيرين عبرها الشجن وباعثين خلالها عبارات اشتياق ومحبة.

كما نشر البعض مجموعة من الأظرف البيضاء القديمة، ونشرت أخرى رسالة تسلمتها بطريقة برايل وهي خاصة بالمكفوفين.

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