شكرا لقرائتكم تستمر أسبوعين.. أجواء ممطرة وكتلة باردة تدخل المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الخبير المناخي، زياد الجهني، اندفاع كتلة باردة عابرة لحوض البحر المتوسط ومحملة بالرياح الباردة والرطوبة والسحب الممطرة.

وأوضح الجهني أن الكتلة الباردة وصلت إلى تبوك صباح اليوم الأربعاء، ثم تنتقل لاحقاً نحو الجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة ثم حائل ومنطقة مكة المكرمة والقصيم وشمال الشرقية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضاً عودة الأجواء الممطرة والرطبة على معظم مناطق المملكة من نهاية الأسبوع واستمرارها لمدة أسبوعين على الأقل.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، والجوف وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف.

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