شكرا لقرائتكم طقس اليوم غير مستقر.. غبار وأمطار على 12 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق تبوك، والجوف وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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