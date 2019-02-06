الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في جامعة الباحة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة- الخليج 365: أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل الوظائف الصحية الشاغرة بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وعمليا وطالبت جميع من تتوفر لديه شروط شغل الوظائف التقدم للمركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق خلال خمسة ايام من تأريخ 5/6/1440 هـ . ومن ضمن الوظائف : – أخصائي تمريض (للنساء).

– أخصائي أشعة تلفزيونية (للنساء). – صيدلي إكلينيكي (للرجال).

– طبيب استشاري – باطنة (للرجال). – طبيب استشاري – نساء وولادة (للرجال).

– طبيب نائب – طب طوارئ (للرجال). – طبيب نائب – أطفال (للرجال).

– طبيب نائب – علاج أسنان (للرجال). – طبيب نائب – أطفال (للنساء).

– طبيب نائب – نساء وولادة (للنساء). – طبيب نائب – نفسية (للرجال).

-طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للرجال). – طبيب مقيم – طب وجراحة أسنان (للنساء).

– طبيب مقيم – عام (للرجال). – طبيب مقيم – عام (للنساء).

– مساعد صحي – تخطيط القلب (للرجال). – فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال).

– فني – مساعد طبيب أسنان (للرجال). – فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء).

-فني – مساعد طبيب أسنان (للنساء). – فني – استعاضة أسنان معادن (للنساء).

– فني – سجلات طبية (للنساء). مع العلم أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب اختبار تحريري ومقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

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