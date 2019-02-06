«المالكي» ينقذ عائلة من الموت حرقًا في قصة بطولية.. ويأمل تأمين منزل لأسرته

في لفتة كريمة، وعلى هامش جلسته الأسبوعية، كرم أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، المواطن موسى علي سالم المالكي، نظير ما قام به من عمل بطولي في إنقاذ عائلة من الحريق.

وتعود تفاصيل إنقاذ المالكي للعائلة عندما كان في طريق العودة من مركز آل زيدان إلى محافظة الداير لبحث موضوع تأمين منزل له ولأسرته، بعد أن غادروا منزلهم لخطورة تساقط الصخور عليه، ليصادف حادثًا واشتعال النيران بسيارة عائلة على طريق جبل حبس، فيقدم على إخراج العائلة من وسط ألسنة اللهب، لينقذ المالكي العائلة من خطر كان سيُهلك حياتهم.

والمالكي موظف أمن وسلامة بتعليم منطقة عسير، ولديه بنت تعاني من ضعف شبكية العين، ويتحمل مصاريف العلاج والسفر إلى الرياض، وينتظر منذ ٧ سنوات تأمين منزل له وتعويضه إنفاذًا للتوجيهات التي انتهت إليها الجهات ذات العلاقة.

العمل البطولي للمالكي وجد تفاعلًا من رواد التواصل الاجتماعي مع لفتة أمير منطقة جازان، مطالبين رجال الأعمال بالتفاعل وتكريم كل من يقوم بعمل إنساني بطولي، تشجيعًا وتحفيزًا.

