

واشنطن 1 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفيًا أمس مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني ليؤكد التزام بلاده بتحقيق سلام دائم في أفغانستان.

وشدد بومبيو خلال الاتصال على أهمية الحوار بين الأفغان و دور وقف إطلاق النار في إنهاء العنف وتهيئة الظروف للحكومة الأفغانية والقادة الأفغان الآخرين وحركة طالبان للجلوس معًا والتفاوض على تسوية سياسية.

وأكد الوزير الأمريكي المكاسب المهمة التي حققها الشعب الأفغاني منذ عام 2001 م والرغبة الأمريكية في شراكة طويلة الأمد مع أفغانستان.

// انتهى //

07:19ت م

0007



واشنطن 1 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفيًا أمس مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني ليؤكد التزام بلاده بتحقيق سلام دائم في أفغانستان.وشدد بومبيو خلال الاتصال على أهمية الحوار بين الأفغان و دور وقف إطلاق النار في إنهاء العنف وتهيئة الظروف للحكومة الأفغانية والقادة الأفغان الآخرين وحركة طالبان للجلوس معًا والتفاوض على تسوية سياسية.وأكد الوزير الأمريكي المكاسب المهمة التي حققها الشعب الأفغاني منذ عام 2001 م والرغبة الأمريكية في شراكة طويلة الأمد مع أفغانستان.// انتهى //07:19ت م0007

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده بتحقيق سلام دائم في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.