: اختيار خدمة بريد إلكتروني مناسبة ليس أمرا سهلا إذ توجد العديد من العوامل التي ينبغي دراستها ومنها فلترة الرسائل غير المرغوب فيها (spam)، ومدى إمكانية تنظيم صندوق البريد، وسهولة الدخول عليه من أماكن متعددة. وقد عرض موقع Tech Radar قائمة بأفضل خدمات البريد الإلكتروني المجانية تصدرتها بريد جوجل Gmail وضمت ياهو ومايكروسوفت. 1- جي ميل Gmail: خدمة بريد مناسبة لأي شخص يستخدم ويفضل باقي خدمات جوجل..، وأبرز خصائصه هو Native File Collaboration، وقد أشاد تك رادار بواجهته السهلة، وخصائص الباقات المدفوعة G Suite. 2- Outlook: يناسب مايكروسوفت Outlook الأفراد الذين يستخدمون العديد من المنصات للتواصل مع الآخرين، وأشاد خبراء بخاصيتي Multiple App Integration وFocused Inbox، وأيضا خصائص تنظيم المواعيد والتقويم. 3- ياهو: يناسب ياهو المستخدمين الذين يرسلون ويستقبلون مرفقات بشكل متكرر على الإنترنت، ومن أبرز خصائصه Media and Attachment History. 4- بروتون ميل ProtonMail: بريد إلكتروني يهتم بعوامل الأمان والخصوصية وأبرز خصائصه البريد المشفر Encrypted email، ويناسب الأفراد الذين يرسلون ويستقبلون معلومات حساسة. 5- زوهو Zoho: بريد إلكتروني يناسب الشركات الصغيرة..، ويقدم باقة مجانية حتى 25 مستخدما، ويتميز بسهولة استخدامه، وتكامله مع جوجل درايف وبوكس وغيره من برمجيات إدارة الملفات.



كانت هذه تفاصيل خبر أفضل خدمات البريد الإلكتروني في 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.