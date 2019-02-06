تمديد فترة التسجيل في مسابقتي «الشلو وأجمل طير حر» في مهرجان الصقور الخامس

حتى العاشر من فبراير الجاري

علنت اللجنة المنظمة لمهرجان الصقور الخامس في منطقة الحدود الشمالية بمحافظة طريف؛ تمديد فترة التسجيل للمشاركين في «مسابقتي الشلو، وأجمل طير حر». وسيكون التمديد وفق الشروط والمعايير المعلن عنها مسبقًا من قبل اللجنة إلى يوم الأحد الموافق 10 فبراير الجاري. وهذا وسيتم إقفال التسجيل في تمام الساعة الثامنة مساءً.



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