شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الوزير للقضاة وكتّاب العدل: اجتهدوا لتسريع الإنجاز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

حث نائب وزير العدل الشيخ سعد بن محمد السيف، القضاة وكتّاب العدل وموظفي المحاكم على بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين، من خلال استثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، وتطوير آليات العمل، والاستفادة من الربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، مؤكداً دعم الوزارة للمرافق العدلية في جازان بعدد من المشاريع القضائية والمبادرات العدلية بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز. ونوه نائب وزير العدل بالدعم الكبير الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين، مؤكداً سعي الوزارة في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال مسارات عدة، وتقديم خدمات توثيقية عدلية متميزة. جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمرافق العدلية والقضائية في منطقة جازان أمس (الثلاثاء)، شملت محاكم الاستئناف والعامة والجزائية والتنفيذ وكتابات العدل، ومحاكم الشريط الحدودي بمنطقة جازان، حيث اطلع على مسار العمل في الدوائر القضائية والمكاتب التوثيقية للوقوف الفعلي على إمكاناتها الفنيّة والإدارية والبشرية والتجهيزات التقنية، والتأكد من مدى اتساقها مع توجهات الوزارة في الوصول إلى عدالة ناجزة تضمن الحق للجميع.