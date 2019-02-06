تفاصيل الوظائف الإدارية في مديرية السجون

: أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح 32 وظيفة إدارية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء بمديني الرياض وجدة..، وقالت أن الوظائف المتاحة حالياً هي: المساعد للشؤون التنفيذية والتشغيل-مدير إدارة الموارد البشرية- أخصائي شؤون الموظفين- أخصائي أنظمة إدارية-مساعد إداري- محاسب- سكرتير طبي – سكرتير-أخصائي تقنية المعلومات-مراسل-كاتب-سائق. وطالبت جميع من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصور من إثبات الهوية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وذلك خلال أسبوعين من تاريخه



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