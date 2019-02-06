وظائف للنساء في طيران أديل

: أعلنت شركة طيران أديل عن توفر 20 وظيفة نسائية شاغرة للعمل بالشركة في مدينة الرياض بمسمى طاقم طائرة Cabin Crew لحملة شهادة الثانوية العامة. ويعتبر طاقم الطائرة مسؤول عن سلامة وراحة الركاب خلال الرحلة ولتقديم أعلى معايير الخدمة التي تساهم في تجربة مميزة للمسافرين بشكل عام. ويترتب على المتقدمة لشغل الوظيف أن تكون مسؤولة عن السلامة والمعايير في جميع أنحاء مقصورة الطائرة والتأكد من توفر جميع منتجات البيع على متن الطائرة والحصول على رخصة طاقم الطائرة. اتخاذ جميع المبادرات..، لمعالجة كل ما يتعلق بمقصورة الطائرة وضمان تحقيق وتجاوز أهداف المبيعات على متن الطائرة والمساهمة في تقديم أعلى معايير الخدمة للمسافرين لتكون تجربة مميزة لهم. وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي : http://careers.flyadeal.com/ar/job-detail.php?jid=894506



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