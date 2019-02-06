الهلال الأحمر يباشر حادثي دهس لطفلة ومواطن في الباحة

باشر الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، مساء اليوم، حادثي دهس لطفلة برفقة والديها، فيما تمثل الآخر في دهس مواطن في العقد الثاني من العمر.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا عن حادث دهس لطفلة في الثامنة إلا خمس دقائق مساء، في بالجرشي، قبل إشارة المدخل، مشيرًا إلى إصابة طفلة في العقد الأول من عمرها، أثناء عبورها الشارع برفقة والديها.

وأكد متحدث الهلال الأحمر، أن إصابة الطفلة تراوحت بين المتوسطة إلى الخطيرة، مشيرًا إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية للطفلة، وجرى نقلها إلى مستشفى الأمير مشاري في بالجرشي.

وفي نفس السياق، قال الزهراني إنه قبل وصول الفرقة إلى المستشفى وردهم بلاغ آخر في الثامنة والربع مساء، لحالة دهس في نفس الموقع لمواطن في العقد الثاني من العمر، حيث دهسته سيارة.

وأشار إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية للمصاب الذي كانت إصابته متوسطة، وجرى نقله على إثرها إلى المستشفى في زمن قياسي.

وتعرّض عدة أشخاص لإصابات خطيرة في حادث دهس جماعي بالباحة، ظهر الاثنين، فيما أكدت مصادر صحية لـ «عاجل» نبأ وفاة أحدهم متأثرًا بجراحه.

وذكرت المصادر أنه جرى نقل إصابتين منهما عن طريق الهلال الأحمر، والثالثة (خطيرة) تم نقلها عن طريق إسعاف الصحة لمستشفى القرى.

وفي وقت سابق، أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر في منطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أنه ورد بلاغ للعمليات على رقم الطوارئ الموحد 997 عن حادث دهس في تمام الساعه 11:45 قبل ظهر الاثنين، وبه عدد من الإصابات حسب البلاغ الوارد للعمليات.

وأضاف الزهراني أنه تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر، والقائد الميداني، وفرقة من إسعاف الصحة للموقع بمحافظة القرى، وتحديدًا بالأطاولة، بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر باتجاه الطائف.

وبين أنه عند وصول أول فرقة للموقع، اتضح وجود ثلاث إصابات خطيرة من الجنسية العربية، وبعد الكشف عليها من قبل المسعفين تم فرز الإصابات بالموقع وتثبيتهم وعمل الإسعافات الأولية، وتم نقل إصابتين حرجتين عن طريق إسعاف الهلال الأحمر، وإصابة خطيرة أيضًا نقلت عن طريق إسعاف الصحة، وجميعها إلى مستشفى القرى.