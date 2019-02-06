اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



نيويورك 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء وسط زيادة تفاؤل المستثمرين بفعل نتائج أعمال جيدة إلى حد كبير قبيل خطاب حالة الاتحاد المرتقب على نطاق واسع.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 170.66 نقطة، أو ما يعادل 0.68 %، إلى 25410.03 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.7 نقطة، أو 0.47 %، إلى 2737.57 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 54.55 نقطة، أو 0.74 %، إلى 7402.08 نقطة.

// انتهى //

04:11ت م

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نيويورك 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء وسط زيادة تفاؤل المستثمرين بفعل نتائج أعمال جيدة إلى حد كبير قبيل خطاب حالة الاتحاد المرتقب على نطاق واسع.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 170.66 نقطة، أو ما يعادل 0.68 %، إلى 25410.03 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.7 نقطة، أو 0.47 %، إلى 2737.57 نقطة ، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 54.55 نقطة، أو 0.74 %، إلى 7402.08 نقطة.// انتهى //04:11ت م0326

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