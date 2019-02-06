شكرا لقرائتكم خبر عن شوريون يطالبون «الخارجية» بتقييم أداء مكاتب العلاقات العامة بالدول الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz_

بحث مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن تقرير الوزارة. وطالبت اللجنة بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية وبسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدث ينسجم مع طبيعة نشاطها ويعكس منطلقات السياسة الخارجية.

ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة على تعديل سلم الوظائف الدبلوماسية ليماثل الوظائف النظيرة لها في الخدمة المدنية، ويحقق متطلبات العمل الدبلوماسي ويليق بتمثيل المملكة. كما دعت إلى وضع خطة عمل متكاملة لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية وترشيحهم للمواقع القيادية بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.

وأهابت اللجنة الوزارة بإجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها في عدد من الدول الغربية لتحديد مدى فائدتها في خدمة علاقات المملكة مع تلك الدول. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس بتعديل سلم الوظائف الدبلوماسية بما يسهل استقطاب الكفاءات الوطنية، فيما اقترح الدكتور سامي زيدان زيادة عدد اللغات التي تُدرس في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.

بدوره، أشار الدكتور خالد الدغيثر إلى أهمية استقطاب السعوديين للعمل بسفارات المملكة بالخارج، فيما دعا الدكتور هادي اليامي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الجمعيات والمؤسسات المرخصة للحضور في الاجتماعات الدولية. ورأى الدكتور عبد الإله الساعاتي أهمية زيادة أعداد السعوديين العاملين في سفارات المملكة وقنصلياتها، مطالباً الخارجية بالسعي إلى تخفيف متطلبات واشتراطات بعض الدول للحصول على تأشيرات الدخول لها.

من جهته، طالب الدكتور عبدالله المنيف بإيجاد هيكل تنظيمي حديث للوزارة ليساعد على تسهيل الأداء، فيما أشار العضو الدكتور عبدالعزيز المتحمي إلى ضرورة تعزيز الإعلام الخارجي للمملكة بالاستعانة ببيوت الخبرة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

منع التراخيص الاستثمارية من الالتفاف على الأنظمة

تمكين المرأة من العمل في مناطق التقنية

طالب المجلس الهيئة العامة للاستثمار بالاهتمام بالمستثمر المحلي وتحفيز رأس المال السعودي. وأوضح مساعد رئيس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة. وشدد المجلس على الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة. واطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في تقرير رئاسة الاستخبارات العامة كما أقر عددا من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة التي أثرتها المداخلات والملاحظات والاستفسارات التي تناولت موضوعات عدة تضمنها التقرير التي هدف المجلس من خلالها إلى تحسين مستوى الأداء وتعزيز الجهود المبذولة لرئاسة الاستخبارات العامة.ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

وطالبت اللجنة بإبراز المزايا النسبية للمناطق وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق. وطالب العضو خليفة الدوسري الهيئة بالعمل على تحفيز المستثمرين، فيما أشار الدكتور أحمد الغامدي إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية أمامها دور مهم في إبراز مقومات الاستثمار وتذليل العقبات، موضحا أهمية التعريف بالمزايا التنافسية. وأكد الدكتور محمد آل عباس إبراز قوة ومكانة الاقتصاد السعودي فيما طالب الدكتور عبدالعزيز الحرقان بأن تكون جميع قطاعات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مناسبة لعمل المرأة السعودية.