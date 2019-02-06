شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الثقافة والفنون لـ«الخليج 365»: معهد يتيم لتعليم الموسيقى في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

فيما أعلنت جامعة الطائف التوجه للتعاقد مع معهد متخصص لتدريس طلابها وطالباتها العزف والغناء والموسيقى، أكد رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر السيف، عدم وجود أي معاهد لتعليم الفنون في السعودية سوى واحد يتبع للجمعية.وقال السيف لـ«الخليج 365»: لا يوجد سوى معهد «ثقّف»، وهو معهد مستقل ماليا وله ميزانية مخصصة ويتبع للجمعية وفيه كبار الفنانين في السعودية ويقدم دورات تعليم العزف والموسيقى والغناء بالإضافة إلى فروع الجمعية بالمحافظات وقدمت دورات في الرياض وفروع الأحساء وجدة والطائف وجازان والفروع الأخرى.

واستبعد السيف تعاقد جامعة الطائف مع معهد متخصص آخر في السعودية سوى هذا المعهد الكبير، وهو فرصة للجامعات أن تفتح نوافذها للشراكات مع جمعيات الفنون لتدريب طلابها أو عليهم الاضطرار للتعاقد مع معاهد من الخارج.

وكشف عن نية الجمعية فتح الدبلومات في العزف والغناء والموسيقى والتصوير وهي دبلومات معتمدة ويمكن للجامعات تجسير الساعات فيها إذا رغبت لاحقا تخصيص مسارات أكاديمية.

وكانت جامعة الطائف، أعلنت أمس الأول أنها بصدد التعاقد مع معهد متخصص لتدريس طلابها وطالباتها العزف والغناء وأن عدد الذين لبّوا نداءها للتسجيل في مسارات الشعر وفي هذا المسار بلغ 850، وهو عدد كبير يستدعي وجود معاهد وقاعات محاضرات ضخمة لتدريس هذه الفنون.