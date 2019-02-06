شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد «تكدساً» في الصالات.. مدير مطار جدة.. يبرر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة)

فيما رصدت عدسة "الخليج 365" افتراش بعض المسافرين الصالات الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، قلل مدير عام المطار عصام فؤاد نور من كثافة الحركة في الصالة. مؤكداً أنها لا ترقى لمرحلة «التكدس» بل «زحام» معتاد في موسم العمرة لما يشهده المطار خلال هذه الفترة من كل عام من كثافة في الحركة الجوية ونمو في أعداد المسافرين في العمرة وزيادة الحركة الاقتصادية في المملكة، إلى جانب النمو المتصاعد لحركة الرحلات من وإلى المطار على مدار العام. وأضاف أن إدارة المطار تعمل على الارتقاء بخدماتها وتوفير كل التسهيلات وسبل الراحة لعموم المسافرين وفق الإمكانات المتاحة، إذ يتم تزويد صالات القدوم والمغادرة في مواقع المطار كافة بالقوى البشرية اللازمة والأجهزة، التي يمكن من خلالها إنهاء إجراءات القادمين والمغادرين في وقت مناسب، مشيراً إلى وجود تعاون بين إدارة المطار والإدارات الحكومية العاملة للعمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بقدوم المسافرين والمغادرين لمنع أي ازدحام في صالات المطار. يشار إلى أن المطار يعمل حاليا بثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية الفعلية. وبلغ عدد الرحلات القادمة والمغادرة فقط خلال الفترة الصباحية أمس (الثلاثاء) أكثر من 113 رحلة. وبلغ عدد المسافرين 20 ألف مسافر، ويتجاوز العدد الإجمالي لحركة المسافرين من جميع الصالات يومياً 100 ألف مسافر في اليوم الواحد.