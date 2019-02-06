شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا»: إصابتان بالعدوى في منشأة صحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

سجلت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء) إصابتين بفايروس كورونا في وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وذلك في الأسبوع الوبائي السادس لعام 2019، وصنفت عدواهما بحالة ثانوية مكتسبة في منشأة صحية.

وبينت الوزارة في موقع مركز القيادة والتحكم أن المريض الأول يبلغ 39 عاما ويخضع للعلاج في العزل المنزلي، والثاني يبلغ 32 عاما ويخضع للعلاج في المستشفى.

من جانبه، أوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور طارق عبدالله لـ«الخليج 365»، أن الوقاية من الفايروسات الشرسة تبدأ من الفرد، فكما هو معروف أن التساهل مع أبسط الإجراءات الوقائية يسهم في نقل العدوى من المريض إلى السليم سواء كان الفايروس كورونا أو الأنفلونزا الموسمية، وللأسف الشديد يلاحظ في مجتمعنا أن الكثير من الأفراد لا يستخدمون المناديل عند العطاس أو يقبلون الآخرين عند إصابتهم بالأنفلونزا العادية وبالتالي نقل العدوى إليهم، كما يلاحظ أن العاملين في حظائر الإبل لا يرتدون الكمامة عند التعامل معها.

وشدد على ضرورة تجنب أماكن التجمعات والازدحام، وغسل اليدين بشكل جيد، واستخدام المناديل عند العطاس، وارتداء القناع في حالة الإصابة بالأنفلونزا العادية أو التعامل مع المواشي.