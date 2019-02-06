شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: «الاحتياجات» مساهم في تنمية الرياضة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

أشاد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بالمشاركات الفعالة التي يقدمها نادي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة، من خلال الحملات المتنوعة والدورات المقدمة، ومساهمته في إيجاد بيئة إيجابية لتنمية الجانب الرياضي لهذه الفئة الغالية، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تسخير الإمكانات المادية والحركية والبشرية لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة في مدينة بريدة، بحضور نائب مدير الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة محمد المقيطيب أمس، رئيس مجلس إدارة نادي الاحتياجات الخاصة بالمنطقة الدكتور إبراهيم الضبيب، وأعضاء مجلس الإدارة المعتمدين في دورتها الثانية والأعضاء المنتهية دورتهم.

وتسلم تقريراً عن أنشطة وبرامج وإنجازات النادي، مستمعا لشرح مفصل من قبل المدير التنفيذي للنادي خالد المرشود عن منجزات النادي خلال الفترة السابقة التي اشتملت على حصد النادي 70 ميدالية ذهبية و93 ميدالية فضية و26 ميدالية برونزية في عدد من المشاركات المقامة في البرنامج الزمني الرياضي للجنة البارالمبية السعودية، وذلك في ألعاب كرة القدم وكرة الهدف البصرية وكرة السلة الحركية وألعاب القوى وتنس الطاولة والسباحة ورفع الأثقال، مقدماً شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم الرئيس الفخري للنادي على دعمه الدائم ومتابعته لمواصلة تحقيق النجاح.

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية مواصلة الجهود لتحقيق وحصد المنجزات الرياضية والألقاب والميداليات، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 عكست مفهوم ذلك الاهتمام لأبنائنا من ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع.