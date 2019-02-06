شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة يشدد على ضرورة إيصال الكهرباء للمواطنين كافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة إيصال الخدمات الكهربائية لكل مواطن. ولفت خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، رئيس القطاع الجنوبي بالشركة شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة إيصال الخدمات الكهربائية لكل مواطن. ولفت خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، رئيس القطاع الجنوبي بالشركة السعودية للكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالله السلولي، ومدير إدارة الكهرباء بالمنطقة المهندس صالح بن عبدالله العسيري، والمدير السابق للشركة أحمد الحرازي، إلى أهمية الخدمات الكهربائية في التنمية وتحفيز المواطنين على الإسهام في بناء الوطن وتعزيز قدراته الاقتصادية والاستثمارية. وأكد أمير منطقة الباحة ضرورة تقديم أرقى الخدمات الكهربائية التي تضمن تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، موجهاً بمضاعفة الجهود لتكثيف أعمال الصيانة، وعدّ التوعية بأهمية الترشيد من لوازم مسؤولية شركة الكهرباء وأحد أسباب نجاحها. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تقع في إطار عمل الشركة السعودية للكهرباء والمشاريع التي تنفذها الشركة، بما يلبي حاجات محافظات ومراكز وقرى المنطقة من المشاريع الكهربائية، وبما يسهم في توفير حاجات الأهالي والقطاعات الحكومية والخدمية كافة. واطلع الأمير حسام في نهاية اللقاء على تقرير عن أبرز إنجازات شركة الكهرباء بالقطاع الجنوبي.



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