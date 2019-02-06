شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فهد: داعمون للبرامج الهادفة لتنمية الوطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راشد الثويني (حائل)

أكد نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز أهمية الهيئات العلمية المتخصصة وأهمية دور القائمين عليها، مؤكداً وقوفه ودعمه لكل المبادرات والبرامج الهادفة لتنمية الوطن وتطوير المنطقة. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة مدير فرع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمنطقة حائل سالم بن محمد التميمي.

من جهته، قدم التميمي تعريفا بدور ورسالة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في حماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة. وتطرق لمهام الهيئة الرئيسية في التعليم والتدريب والتصنيف والتسجيل المهني والجمعيات الصحية والامتحانات والتعليم والتطوير المهني المستمر واعتماد البرامج والمراكز، كما تحدث التميمي عن خطة الهيئة السعودية الإستراتيجية ومواكبة رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء تسلم الأمير فيصل بن فهد بن مقرن اهداء عبارة عن كتاب «نبض الخارطة الصحية»، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الهيئة السعودية للتخصصات الصحيـة.