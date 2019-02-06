فيصل بن خالد: تحديات المنطقة تتطلب تنسيق الجهود

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أن المنطقة تواجه تحديين مهمين؛ أولهما تحدي توليد المزيد من الوظائف الملائمة بما يوازي أعداد المواطنين الداخلين لسوق العمل سنوياً، وثانيهما توطين الوظائف السابقة والقادمة بشباب مؤهلين منافسين قادرين على رفع إنتاجية وتنافسية الجهات التي يعملون بها، مؤكداً أن مواجهة هذين التحديين تتطلب تنسيق الجهود لتتكامل كافة الإدارات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحديد الفرص الاستثمارية، وتمكين الشباب من اقتناصها وتوليد الوظائف من خلالها، ولتأهيل شباب المنطقة التأهيل الملائم الذي يجعلهم ثروات بشرية تتسابق المنشآت الخاصة لتوظيفهم والاحتفاظ بهم. جاء ذلك خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع «تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته» بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية. وأشار في الاجتماع إلى حرص القيادة الرشيدة على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على أن المنطقة تواجه تحديين مهمين؛ أولهما تحدي توليد المزيد من الوظائف الملائمة بما يوازي أعداد المواطنين الداخلين لسوق العمل سنوياً، وثانيهما توطين الوظائف السابقة والقادمة بشباب مؤهلين منافسين قادرين على رفع إنتاجية وتنافسية الجهات التي يعملون بها، مؤكداً أن مواجهة هذين التحديين تتطلب تنسيق الجهود لتتكامل كافة الإدارات المعنية بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحديد الفرص الاستثمارية، وتمكين الشباب من اقتناصها وتوليد الوظائف من خلالها، ولتأهيل شباب المنطقة التأهيل الملائم الذي يجعلهم ثروات بشرية تتسابق المنشآت الخاصة لتوظيفهم والاحتفاظ بهم. جاء ذلك خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اجتماع «تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته» بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية. وأشار في الاجتماع إلى حرص القيادة الرشيدة على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

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