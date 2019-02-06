شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين أمانة الشرقية و«الشؤون الإسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

شهد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة أمس (الثلاثاء) توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة الشرقية وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، بحضور أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر الدويش. وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التعاون بين الجهتين في كيفية جعل المساجد صديقة للبيئة والإنسان، من خلال الارتقاء بالمنطقة المحيطة بالمساجد وتشجيرها، إضافة إلى تطبيق مبادرة الوصول الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الوصول للمسجد وتأدية شعائرهم الدينية بكل سهولة ويسر، ودعم وتفعيل دور المؤسسات والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص في تطوير وإنشاء المساجد والمنشآت الدينية والاستفادة من التجارب المتميزة والرائدة في مجال العمارة البيئية للمساجد، وتطبيق مبادئ الاستدامة ومعايير الوصول الشامل في تصاميم البيئة الخارجية والداخلية للمنشآت الدينية.

وأكد الأمير سعود بن نايف أهمية التوعية والاستفادة من المياه المهدرة وترشيد الطاقة. مضيفا أن جميع مساجد المنطقة يجب أن تكون صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة.