شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن نواف: تطبيق الشريعة يضمن تحقيق العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

أكد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة، مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، لافتاً إلى أن العدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة، ولا يمكن أن تحيد عنه أبداً، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس رئيس محكمة الاستئناف الشيخ زياد بن محمد السعدون، ورئيس فرع المحكمة الإدارية الشيخ متعب بن عايد العنزي، ورئيس المحكمة العامة بسكاكا الشيخ نواف بن نازل الدغاني، ورئيس المحكمة الجزئية بسكاكا الشيخ تراك بن هليل السمرين، ورئيس محكمة التنفيذ الشيخ بسام بن عقلاء الضويحي. وقدم رؤساء المحاكم شرحاً وافياً عن الطرق والإجراءات التي تمر بها مرحلة التقاضي والاستفادة من التقنية، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وإتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة وزارة العدل الإلكتروني والمحاكم الإدارية الأخرى.

من جهة أخرى، اطلع أمير منطقة الجوف على سير العمل في فرع صندوق التنمية الزراعية وجهوده وأنشطته للمزارعين، إذ قدم الفرع منذ إنشائه أكثر من ملياري ريال قروضا ميسرة، كما قدم إعانات للمزارعين بأكثر من 400 مليون ريال وما زال مستمرا في تقديم الدعم والقروض الميسرة للمزارعين، كما اطلع على الإستراتيجية الوطنية والتحول الوطني لصندوق التنمية الزراعي 2030، وقياس مؤشرات الأداء. ونوه الأمير فيصل بن نواف بجهود الدولة في دعم المزارعين من خلال صندوق التنمية الزراعية، مؤكداً أهمية المنطقة في المجال الزراعي. جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة المهندس عبدالله بن فلاح الطالب.