شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد و«تحفيظ القرآن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس (الثلاثاء) توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة عسير، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها، في ضيافة مبنى الإدارة بالمدينة الجامعية بأبها. ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، ومن جانب الجمعية رئيسها يحيى فايع. وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن الجامعة تهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم الجمعية في المجالات التربوية والتعليمية، خصوصاً أن الجمعية أنشأت أخيراً معهداً لإعداد معلمات القرآن الكريم، وتعمل على إنشاء معهد مماثل لإعداد معلمي القرآن الكريم. لافتاً إلى أن الشراكة تمكن الجمعية من الاستفادة من خبرات الجامعة في جوانب التطوير والجودة والريادة في مختلف المجالات، إضافة إلى الإشراف على دبلومات معاهد إعداد المعلمين والمعلمات، وكذلك الاستفادة من مرافق الجامعة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

شهد مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي أمس (الثلاثاء) توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة والجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بمنطقة عسير، بحضور عدد من وكلاء الجامعة وعمدائها، في ضيافة مبنى الإدارة بالمدينة الجامعية بأبها. ومثّل الجامعة في توقيع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، ومن جانب الجمعية رئيسها يحيى فايع. وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة الدكتور عبداللطيف الحديثي، أن الجامعة تهدف من خلال هذه الشراكة إلى دعم الجمعية في المجالات التربوية والتعليمية، خصوصاً أن الجمعية أنشأت أخيراً معهداً لإعداد معلمات القرآن الكريم، وتعمل على إنشاء معهد مماثل لإعداد معلمي القرآن الكريم. لافتاً إلى أن الشراكة تمكن الجمعية من الاستفادة من خبرات الجامعة في جوانب التطوير والجودة والريادة في مختلف المجالات، إضافة إلى الإشراف على دبلومات معاهد إعداد المعلمين والمعلمات، وكذلك الاستفادة من مرافق الجامعة الاجتماعية والثقافية والرياضية.

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