شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: 3200 شاب وفتاة في «مكن لمستقبل زاهر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)

انطلقت أمس المرحلة الأولى لمبادرة نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة «مكن لمستقبل زاهر»، التي تنفذها غرفة جازان، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وشارك 180 متدربا ومتدربة في انطلاق المبادرة بقاعة اليرموك للاحتفالات بمحافظة أبوعريش، وتشمل عدداً من المحاور التدريبية لإكساب المتدربين المهارات المعرفية وأسس وطرق البيع الحديثة، والفرق بين التسويق والبيع، وطرق الحوار ومهارات التعامل مع العميل، وكيفية إقناع العميل بالمنتج أو الخدمة، إلى جانب مراحل عملية البيع، وتقديم الإرشاد المهني والتعريف ببرامج الدعم. وأوضح أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري، أن المبادرة التي دشنها نائب أمير منطقة جازان الشهر الماضي تهدف لتنمية قدرات 3200 شاب وفتاة من مختلف محافظات المنطقة البالغ عددها 16 محافظة، إذ تشمل التدريب والتوظيف في عدد من المجالات بما يسهم في تلبية حاجات سوق العمل، ورفع المستوى التدريبي.