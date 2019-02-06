شكرا لقرائتكم خبر عن مياه المدينة لـ«الخليج 365»: ارتفاع الفواتير ناتج عن «تسريبات سابقة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

نفت مديرية المياه في المدينة المنورة وجود أخطاء في العدادات الإلكترونية الجديدة وتسببها في ارتفاع الفواتير، وذلك على لسان المتحدث باسم المديرية العامة للمياه بمنطقة المدينة المنورة محمد بن ناجي التاسي، الذي أوضح لـ«الخليج 365» أن سبب ارتفاع الفواتير الخاصة في المياه ووجود بعض الشكاوى يعود بعد تركيب العدادات الإلكترونية التي كشفت القراءة الصحيحة لاستهلاك المياه في المنازل، إذ كانت العدادات السابقة لا تقرأ مدى كمية الاستهلاك، لذلك سجلت بعض الفواتير ارتفاعا لدى بعض المستهلكين. وقال إن المشكلة من خلال بعض الشكاوى التي تم التعامل معها نتيجة ارتفاع الفواتير يتمثل في وجود تسريبات في كثير من المنازل. ورحب التاسي بجميع الشكاوى، مؤكدا أن المديرية وضعت رابطا للملاحظات والشكاوى ويتم التعامل معها مباشرة.

وكان عدد كبير من أصحاب المنازل في المدينة تقدموا بشكاوى جراء ارتفاع فواتير المياه خلال الفترة السابقة بعد تركيب العدادات الإلكترونية، إذ شكك الكثير منهم في مصداقية الأرقام. وأكد أحمد القبلي وخالد العقيل أن هناك ارتفاعا كبيرا وملاحظا على فواتير المياه خلال الفترة السابقة، ويحتمل أن تكون هناك أخطاء في التعريفة بالنسبة للعدادات الإلكترونية، خصوصا في ظل ارتفاع الشكاوى من أصحاب المنازل بسبب ارتفاع الفواتير.