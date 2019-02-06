شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية للمتقاعدين: الحاجة لخبراتكم مستمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الحاجة المستمرة لخبرة متقاعدي الوزارة، معبرا عن شكره وتقديره لمنسوبي الوزارة وقطاعاتها الأمنية ممن أحيلوا للتقاعد، على ما بذلوه من جهود مباركة طيلة فترة عملهم بالوزارة. ودعا الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سعود مخاطباً المتقاعدين خلال رعايته أمس (الثلاثاء) في ديوان الوزارة بالرياض، حفل تكريمهم تقديراً لجهودهم خلال السنوات التي قضوها في خدمة الدين والوطن: «إن علاقتكم بالوزارة والحاجة لخبراتكم مستمرة، حيث إن التقاعد عن العمل ليس إلا بداية لمرحلة جديدة تخدمون فيها دينكم ووطنكم، ونحن على ثقة بأن كل فرد منكم يدرك هذا الواجب ويستشعر هذه المسؤولية وهو ما نعهده فيكم ولمسناه من أسلافكم الذين كانوا على تواصل دائم بمراجعهم وقدموا آراءهم ومقترحاتهم التي يرون فيها ما يمكن أن يسهم في خدمة وطنهم بحكم ما اكتسبوه من تجارب وخبرات خلال عملهم بوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية».

من جهته، ألقى اللواء المتقاعد علي بن سعيد الغامدي كلمة زملائه، ثمن فيها رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود للحفل، وقال: «إن خدمة الوطن لا ينهيها التقاعد الوظيفي فالوطن أرضنا فيه معاشنا نحافظ عليه ونفديه بأرواحنا وما نملك لأنه منبع الخير والعطاء والأمن والرخاء».

وأضاف «رسالتنا لمن بعدنا من الزملاء المدنيين والعسكريين ممن لا يزالون على رأس العمل عليكم بالجد والإخلاص والمثابرة والحفاظ على الوطن ومقدراته». حضر حفل التكريم عدد من الأمراء وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية.