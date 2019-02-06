شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يتفقد الكامل وخليص ويحاور الأهالي والشباب.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يواصل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اليوم (الأربعاء) جولاته على محافظات المنطقة، بزيارة محافظتي الكامل وخليص. ويشمل برنامج الزيارة لقاء عدد من الأهالي والشباب ويستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ووضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشّن عدداً من المشاريع والمبادرات ويزور عدداً من المشايخ والمواطنين، ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين.

كما يقف خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص ميدانياً على عدد من المشاريع، ويطلع على الأخرى الجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها، وستتم مناقشة أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها. ويرافق أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة خلال زيارته لمحافظتي الكامل وخليص عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع.