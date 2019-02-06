شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الكامل يترقبون تطوير التعليم الجامعي وإيصال المياه المحلاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعد أهالي محافظه الكامل جملة من المطالب لتقديمها إلى أمير منطقة مكة بالنيابة وتأتي في مقدمتها العمل على سرعة إيصال مياه التحلية من محطة رابغ إلى الكامل، وحل إشكالية ازدواجية طريق الكامل - عسفان الذي يمتد لاكثر من 70 كيلومترا ويشكل خطرا على العابرين. ومن ضمن المطالب افتتاح فرع النيابة العامة بالمحافظة، وإنشاء ناد رياضي بالمحافظة لاحتواء الشباب واستثمار أوقات فراغهم، والإسراع في افتتاح مركز لاختبارات قياس داخل المحافظة خاصة أن جامعة جدة بفرع الكامل وافقت على تهيئة المكان، نظراً إلى بعد المسافة ووعورة الطريق لأقرب مركز لأداء اختبارات القياس.

وكان أهالي محافظة الكامل وخليص استعرضوا في وقت سابق جملة من المطالب والتي كانت سببا في هجرة عدد من سكان المحافظة إلى المدن الكبرى بالمنطقة (مكة وجدة)، منها تطوير التعليم الجامعي بالكامل بإدراج تخصصات جديدة للطالبات واللاتي ينحصر تعليمهن في 5 أقسام فقط، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، تقنية المعلومات، إدارة الموارد البشرية، ونظم المعلومات الإدارية. أما تعليم الطلاب الجامعي فمتاح في 8 تخصصات فقط وهي القانون، الإنجليزية، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء التطبيقية، تكنولوجيا الكيمياء، إدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات، ونظم المعلومات الإدارية ولم يتم افتتاح أي كليات للطب أو الهندسة أو الفيزياء والأمن السيبراني، رغم حاجة سوق العمل لتلك التخصصات للطلاب والطالبات.

ويعد ضعف شبكات الإنترنت والاتصال في محافظة الكامل من أبرز المشاكل التي يعاني منها سكانها والتي لم يجد هذا المطلب التجاوب من كافة الشركات.