شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس: أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، أمس (الثلاثاء) في مكتبه بالوزارة، أمراء الأفواج ووكلاءهم بوزارة الحرس الوطني، مؤكدا حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على الأفواج كونها إحدى الركائز المهمة بوزارة الحرس الوطني.

وقال: «أبوابنا ومكاتبنا مفتوحة للجميع»، مشيدًا بالأدوار والمهمات التي تؤديها الأفواج ضمن قوات الحرس الوطني، في المساهمة في أمن الوطن والدفاع عن مقدساته ومكتسباته. كما استمع لعددٍ من الآراء والمقترحات، التي ستسهم في تطوير الأفواج وآليات عملها. من جهتهم، عبر أمراء الأفواج ووكلاؤهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة لما توليه من اهتمام وحرص بأفواج الحرس الوطني.

حضر الاستقبال نائب وزير الحرس الوطني عبدالمحسن التويجري، ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي العنقري.