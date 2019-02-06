شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد: إنجاز «الأحوال» قدوة للقطاعات الأخرى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، أن الإنجاز الذي تحقق من مكتبي الأحوال المدينة في جدة، بحصولهما على المركز الأول في الأداء على مستوى المكاتب بالمملكة، شرف لكل موظف، وقدوة للقطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن هؤلاء الشباب هم صنّاع مستقبل الوطن.

جاء ذلك لدى استقباله أمس (الثلاثاء) في مكتبه، مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري، ومنسوبي مكتبي الأحوال المدنية، الذين كرمهم نظير جهودهم، مشيدا بهذا الإنجاز الذي يعطي مؤشراً وإضافة للتميّز الذي تحققه الأجهزة بمحافظة جدة على مختلف الأصعدة، وبما يحقق الخدمة المتميزة للمراجع، مؤكداً أن التكريم واجب لكل إنجاز يخدم الوطن والمواطن.

فيما قدّم الشهري لمحافظ جدة عرضاً يتضمن ما حققه المكتبان وحصولهما على مستوى امتثال 100% وفقاً لنتائج المتسوق الخفي حسب تقارير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للربع الثالث من 2018.

من جهة ثانية، استقبل الأمير مشعل بن ماجد، قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة المعين حديثاً العميد مطلق الذيابي، وهنأه بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمات عمله لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ورفع العميد الذيابي شكره وتقديره لمحافظ جدة، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن المسؤولين.