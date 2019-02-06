شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الطائف للمجلس المحلي: ارفعوا مستوى الطموح لتحقيق التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف)

شدد محافظ الطائف، رئيس المجلس المحلي سعد الميموني، على أهمية بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بمقترحات المجلس المحلي، حاثّا منسوبيه على رفع مستوى الطموح وبذل الجهد والفكر في ما يحقق التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر ورفع مستوى الخدمات المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، ومنطقة مكة المكرمة المرتكزة على بناء الإنسان وتنمية المكان.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء) بديوان المحافظة، اجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير الخامس من السنة الأولى، إذ جرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال المجلس ومناقشته مع الأعضاء، وكذلك ما جرى التوصل إليه من قبل اللجان المنبثقة عن المجلس حيال ما قدمت من توصيات وأفكار وأطروحات تخدم المحافظة في الفترة القادمة.

واتخذ المجلس المحلي قرارات عدة، من خلال ما جرى طرحه ضمن جدول الأعمال، التي تضمنت إعادة بعض التوصيات للدراسة من قبل لجان المجلس المحلي للتنمية والتطوير، وتحليل المواضيع قبل عرضها في جدول الأعمال، وكذلك تفعيل دور اللجان المنبثقة عن المجلس، بهدف رفع كفاءة الأداء في أعمال اللجان وتطويرها بما يتوافق مع التنمية في محافظة الطائف، كما اتخذ المجلس التوصيات اللازمة التي سيتم رفعها لأمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس المنطقة للتوجيه بما يلزم حيالها.