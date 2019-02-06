الطائف: القبض على 4 شباب تحرشوا بفتيات

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جدة - خالد شويل - ماجد النفيعي (الطائف) ألقت الجهات الأمنية في الطائف القبض على 4 شباب سعوديين تحرشوا بمجموعة من الفتيات، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم. ألقت الجهات الأمنية في الطائف القبض على 4 شباب سعوديين تحرشوا بمجموعة من الفتيات، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم. وحسب المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، تعرضت مجموعة من الفتيات أمس الأول (الاثنين)، للتحرش من قبل بعض الشباب بجوار سوق جوري مول في محافظة الطائف، وبمتابعة الجريمة والبحث والاستدلال عن مرتكبيها، تم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وعددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية.



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