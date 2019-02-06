شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات جوية على 10 مناطق من اليوم حتى الإثنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها أمس (الثلاثاء)، نشاطا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة خلال النهار، وارتفاعًا للأمواج على السواحل، وكذا انخفاضا في درجات الحرارة من اليوم (الأربعاء) حتى الإثنين القادم.

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، وذلك من اليوم إلى الجمعة، فيما أشار التقرير إلى تأثر منطقة مكة المكرمة: تربة، رنية، الخرمة، جدة، ذهبان، رابغ، خليص، الكامل، وبحرة خاصة الجمعة، ومناطق: القصيم، الرياض، الشرقية، نجران من الخميس إلى السبت.

وبينت الهيئة أن من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على عرعر، وطريف، من مساء اليوم إلى السبت، والقريات، وطبرجل من الأربعاء إلى الجمعة، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها في التوقيت ذاته، وعلى منطقة المدينة المنورة الجمعة والسبت، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة وأجزاء من محافظاتها الجمعة والسبت، ومن متوسطة إلى غزيرة على بريدة، وعنيزة، الرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع من الجمعة إلى الأحد، إضافة إلى توقعات بهطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض وأجزاء من المحافظات التابعة لها من السبت إلى الإثنين، وانتهاء بالدمام ومحافظاتها من الجمعة إلى الإثنين.