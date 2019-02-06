شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جهات تتعاون لـ «بناء الحياة الزوجية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقّعت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا التويجري، ونائب المدير التنفيذي للقياس والاختبارات بالمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي، ومساعد المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور فؤاد مرداد، أمس (الثلاثاء) بمقر مجلس شؤون الأسرة، اتفاقية المواءمة بين رخصة قيادة الحياة الزوجية، ومقياس الاستعداد الأسري.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في طرح العديد من المشاريع، والمبادرات المتوافقة مع أهداف وإمكانات الأطراف الـ3 في مجال الأسرة، بإشراف مجلس شؤون الأسرة ليكون باكورة هذا التعاون المواءمة بين البرنامج التدريبي المقدم من الوقف العلمي «رخصة قيادة الحياة الزوجية»، مع مقياس الاستعداد الأسري المقدم من «قياس»، في قالب مبتكر كتطبيق إلكتروني يتُيح للمتقدمين للزواج قياس مدى الاستعداد النفسي والاجتماعي لديهم، وكذلك مدى امتلاكهم لمنظومة القيم والمهارات والخصائص التي تُمكّنهم من التعاون والانسجام.