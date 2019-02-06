مكة: إغلاق مستودع وحوش لغسل الملابس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، مستودعا عشوائيا للمواد الغذائية في منطقة الحسينية، يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالكه. فيما تواصل بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية، إذ تمكنت من ضبط «حوش شعبي» يتم بداخله غسل الملابس وشراشف وبطانيات الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية وغير آمنة.

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية، مستودعا عشوائيا للمواد الغذائية في منطقة الحسينية، يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، وجرى اتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالكه. فيما تواصل بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية، إذ تمكنت من ضبط «حوش شعبي» يتم بداخله غسل الملابس وشراشف وبطانيات الفنادق بكميات كبيرة وبصورة عشوائية وغير آمنة.

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