شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 78 طن حطب.. وإتلاف 66 أداة صيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة) أتلفت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، 66 صخوه «قراقير» صيد بحرية صودرت من مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية. أتلفت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، 66 صخوه «قراقير» صيد بحرية صودرت من مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية. وحسب مدير عام الفرع المهندس سعيد الغامدي، سبق التحذير من استخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد أو الشباك الممنوعة. ولفت إلى أن الفرع ضبط أيضا كميات من الحطب المحلي أثناء الجولات الميدانية التي قامت بها مكاتب الوزارة في المنطقة، إذ بلغت الكميات المضبوطة نحو 78.25 طن، جاءت على النحو التالي: في جدة 22 طنا، العاصمة المقدسة طن واحد، الجموم 7.5 طن، خليص طن واحد، الخرمة 5 أطنان، العرضيات 12 طنا، القنفذة 9 أطنان، أضم 2.25 طن، والطائف 10 أطنان.



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