شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: اختبار «تشخيصي» للعلوم والرياضيات بـ 67 مدرسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة) ، "الخليج 365" (الطائف)

أجريت أمس (الثلاثاء)، في 67 مدرسة تابعة لإدارة تعليم جدة، تمثل مدارس العينة، الاختبارات التشخيصية لدراسة TIMSS في مجال العلوم والرياضيات للصفين الرابع، والثاني متوسط، بالتنسيق بين إدارات الإشراف التربوي والجودة وقياس الأداء ومكاتب التعليم في جدة. وأعدت الأسئلة وجمعت في كتيب واحد، من خلال إرسالها إلى قائدي وقائدات المدارس عبر نظام «نور».

من جهة ثانية، أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداتها للاختبارات الدولية «TIMSS»، باختبارات تشخيصية «قبلية» طبقت أمس (الثلاثاء) على مدارس العينة بالطائف، البالغ عددها 13 مدرسة للبنين والبنات في مادتي العلوم والرياضيات.