غبار وأمطار على المناطق إلى الاثنين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها أمس نشاطا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، خاصة خلال النهار، وارتفاعا للأمواج على السواحل، وكذا انخفاضا في درجات الحرارة من اليوم الأربعاء إلى الاثنين المقبل من الشهر الحالي.
وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة هطول أمطار خفيفة على عرعر وطريف، من مساء الأربعاء إلى السبت، إضافة إلى القريات وطبرجل، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك ومحافظاتها، وكذلك منطقة المدينة المنورة يومي الجمعة والسبت، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة في التوقيت نفسه، ومن متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم من الجمعة إلى الأحد، إضافة إلى أمطار متوسطة على منطقة الرياض، وانتهاء بالشرقية ومحافظاتها من الجمعة إلى الاثنين.
مناطق تشهد تقلبات جوية:
- الرياض
- الحدود الشمالية
- تبوك
- مكة المكرمة
- القصيم
- المدينة المنورة
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